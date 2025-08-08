Лидера банды «желтых хризантем» Балихина оправдали по новому делу об убийствах

Суд присяжных в Мособлсуде признал невиновным лидера банды «желтых хризантем» Сергея Балихина, также известного по кличке «Голос». Он проходил обвиняемым по новому делу о разбое и убийствах в составе группы лиц, сообщило «РЕН ТВ». При этом «Голос» с 2014 отбывает пожизненное.

Дело возбудили после того, как Балихин сам дал признательные показания в 2024 году. Тогда он признался в убийстве предпринимательницы в 2007 году. Злоумышленники похитили из ее квартиры бытовую технику, золото и часы и $3 тыс., а жертву убили.

Кроме того, «Голос» признался в убийстве таксиста в 2010 году. Он ехал на такси с подельником и выпивали. Таксист сделал пассажирам замечание. В ответ Балихин его зарезал.

Самих членов банды «желтых хризантем» приговорили в 2014 году, их лидеру дали пожизненное. Кроме того, в 2017 году задержали трех его подельников, и в итоге Сергею Балихину вменили новые эпизоды. По ним преступника приговорили еще к 18 годам лишения свободы.

Никита Черненко