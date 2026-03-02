В Госдуме предложили увеличить срок давности дел по «затиранию» религиозных символов

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение закона о защите религиозных символов. Речь идет об использовании изображений культовых зданий или религиозных объектов без официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей и религиозных символов. В проекте также предлагается разрешить возбуждать такие административные дела прокурорам.

Законопроект предлагает внести поправки в КоАП России, чтобы усилить гарантии защиты чувств верующих (ч. 6, ст. 3 «О свободе совести и о религиозных объединениях»). В пояснительной записке отмечается, что в июле 2025 года в силу вступил закон о защите религиозных символов. При этом использование таких изображений с «затертыми» или искаженными религиозными символами в интернете и при продаже товаров продолжается. За нарушение в проекте также предложили ввести штрафы: для физических лиц максимальная сумма штрафа — 30 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб.

Штрафы за «искажение образа» культовых зданий при продаже товаров, рекламе и оказании услуг предлагали ввести в ноябре 2025 года. Инициативу внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. В пояснительной записке мера объясняется «правовым вакуумом», который произошел после принятия нового закона о защите религиозных символов. Документ вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики. В частности, это касается запрета на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах. Авторами этих поправок выступили 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР).