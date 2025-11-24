В Госдуме предложили штрафы за «затирание» крестов на изображениях храмов

В Госдуму внесли законопроект, вводящий штрафы до 300 тыс. руб. за нарушение закона о защите религиозных символов. Документ предлагает дополнить КоАП новой статьей, вводящей ответственность за «искажение образа» культовых зданий при продаже товаров, рекламе и оказании услуг.

Согласно поправкам, санкция для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Документ на рассмотрение внесли депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. В пояснительной записке введение штрафов объясняется «правовым вакуумом», который произошел после принятия нового закона о защите религиозных символов. Его депутаты приняли в июле 2025 года. Документ вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики. В частности, речь идет о запрете на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах. Авторами этих поправок выступили 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР).

Полина Мотызлевская