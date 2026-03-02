Гол Каюмова принес «Локомотиву» шестую победу подряд

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Череповце в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победителя выявили в серии буллитов.

Счет на 14-й минуте открыли хозяева: отличился нападающий «Северстали» Владислав Цицюра. Во втором периоде форвард «Локомотива» Артур Каюмов сравнял, а в третьем — нападающий ярославской команды Байрон Фрэз вывел «железнодорожников» вперед. На последней минуте нападающий «Северстали» Александр Скоренов, играя в большинстве, сравнял счет и перевел матч в овертайм.

В овертайме судьи назначили штрафной бросок в ворота «Локомотива» за выброс клюшки вратарем, но Даниил Исаев выстоял. Не пропустили ярославцы и после удаления нападающего Егора Сурина, играя в меньшинстве. Победную шайбу уже в буллитной серии забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. Финальный счет — 2:3.

В текущем регулярном чемпионате команды встречались уже четыре раза: по два матча в Ярославле и Череповце. Всегда побеждали хозяева, поэтому до сегодняшней встречи счет сезонной серии был 2:2. После встречи 2 марта счет стал в пользу «Локомотива». Кроме того, ярославская команда впервые в сезоне обыграла «Северсталь» на выезде, а также одержала шестую победу подряд.

4 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи», а 9 марта снова встретится с «Северсталью», но уже на домашней арене.

Алла Чижова