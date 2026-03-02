Более 130 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу

131 россиянин был эвакуирован из Ирана через границу с Азербайджаном, сообщили «РИА Новости» в азербайджанской государственной погранслужбе. Эвакуация граждан России проходит из-за военной операции США и Израиля в Исламской Республике.

«Процесс эвакуации... продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". На данный момент эвакуирован 131 россиянин. Далее они автобусами были перенаправлены в Баку»,— уточнили в погранслужбе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Исламская Республика отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. По подсчетам Минтранса России, в ОАЭ находятся более 20 тыс. россиян. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — около 500.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».