СКА всухую обыграл «Барыс» второй раз за сезон, забив семь голов

ХК СКА 2 марта разгромил астанинский «Барыс» со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Счет на 10-й минуте открыл Михаил Воробьев. Спустя две минуты Сергей Плотников увеличил преимущество хозяев, а во втором периоде отличились Егор Савиков и снова Сергей Плотников.

В третьем периоде шайбы забросили Матвей Поляков, Плотников, оформивший хет-трик, и Матвей Короткий.

В прошлый раз петербургская команда обыграла «Барыс» в феврале 2026 года в Астане. Тогда счет составил 5:0.

Артемий Чулков