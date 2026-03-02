Ополчение Ирака заявило об ударе своим БПЛА по войскам США в аэропорту Багдада

Иракская группа ополченцев взяла на себя ответственность за удар беспилотника по американским войскам в аэропорту Багдада. Как сообщает Associated Press, речь идет о группировке «Сарайя Авлия аль-Дам», действующей в Ираке с 2003 года после свержения Саддама Хусейна.

Нападение произошло после того, как поддерживаемые Ираном ополчения, включая ливанскую группировку «Хезболла», вступили в войну, начатую США и Израилем.

Подробности удара БПЛА пока не приводятся. Власти США и Ирака еще не комментировали произошедшее.

Влад Никифоров