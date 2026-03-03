Покупатели добирают белка

Продажи сырого мяса в натуральном выражении за 2025 год выросли на 3,4%. Ранее интерес к категории снижался. Драйверами стали бюджетные виды продукции — мясо курицы и свинина, стоимость которых сейчас показывает очень сдержанный рост. Интерес к растительному мясу увеличился на 21,3% за год. Но его вклад в категорию остается небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Натуральные продажи сырого мяса в 2025 году увеличились на 3,4% год к году, подсчитали в «Нильсене». Рост начался после цикла снижения. В 2024 году объем реализации в категории сократился на 0,8%. Аналитики NTech зафиксировали рост спроса на охлажденное и замороженное мясо в 2025 году на 1,5% в натуральном выражении и на 9,4% в деньгах.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает потребление мяса в России стабильным. Средний показатель составляет 83 кг на человека в год.

Рост продаж, по его мнению, возможен, скорее, за счет перераспределения спроса. Хотя значимым фактором мог оказаться сдержанный рост цен.

Согласно «Нильсену», средняя стоимость сырого мяса в рознице в 2025 году выросла на 7,7%, до 322 руб. за 1 кг. В 2024 году увеличение было более выраженным — на 13,3% год к году. Согласно Росстату, мясо курицы в январе 2026 года стоило в среднем 236,15 руб. за 1 кг, подорожав год к году на 4,4%. Бескостная свинина в рознице обходилась потребителям в 499,15 руб. за 1 кг, говядина — в 950,51 руб. за 1 кг. За год эти значения выросли на 5,6% и 13,5% соответственно.

Сдерживать цены на мясо курицы и свинину в течение всего прошлого года мог рост объема производства при ограниченных экспортных возможностях (см. “Ъ” от 1 февраля).

Бюджетные виды мяса сформировали основной рост объема потребления.

Согласно «Нильсену», натуральные продажи свинины в прошлом году увеличились на 4,9%, мяса курицы — на 3,1%. Эти виды мяса составили 23% и 69,2% продаж во всей категории соответственно, отмечают в NTech. Доля говядины намного скромнее — 2% от натурального объема реализации. Спрос на нее за год, согласно «Нильсену», при этом сократился на 6%. Растущей категорией также стала индейка, чьи продажи увеличилась на 3,5% в 2025 году. Ее доля на рынке сырого мяса, согласно NTech,— 4,9%.

Дополнительный спрос на сырое мясо в 2025 году мог стать драйвером всей мясной категории, считают в «Нильсене». Сегмент сформировал 46,1% от общего объема натуральных продаж. Самую выраженную динамику показали растительные аналоги мяса. Объем их реализации за прошлый год увеличился на 21,3%. Это связано с общим трендом на здоровый образ жизни и растущим интересом к альтернативным продуктам в различных категориях, считают в «Нильсене». Одновременно доля растительных продуктов в мясной категории в целом остается небольшой — около 1,5%.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров