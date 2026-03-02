Дело о хищении 37 млн руб. телеканала «Санкт-Петербург» направят в прокуратуру

Уголовное дело о растрате бюджетных денег, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург», в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, выяснил «Ъ». Фигурантами выступают бывший гендиректор телеканала, депутат городского заксобрания Александр Малькевич и глава петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина.

По словам источников «Ъ», обвиняемые завершают ознакомление с 20 томами материалов расследования. После передачи дела в надзорное ведомство оно будет направлено в суд.

Защита господина Малькевича настаивает на необоснованности обвинений. Как заявила адвокат Марина Пятенок, ее подзащитный подписал договор с подрядчиком в первый рабочий день, однако акты приемки работ не визировал — это не входило в его обязанности. «В деле нет ни одного доказательства, что он получил от этой сделки хоть копейку. К тому же следствие в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого даже не указало, в чем выразилась корыстная цель моего подзащитного»,— подчеркнула госпожа Пятенок.

По словам адвоката, договор с фондом «Новое Медиа» был полностью исполнен: все предусмотренные контрактом публикации и материалы размещены, деньги перечислены за реальные услуги. Марина Пятенок отметила, что Александр Малькевич сейчас вынужден защищаться от «абсурдного обвинения» на родине, тогда как на Украине его преследуют за создание пророссийского информационного поля.

Расследование СКР стартовало в апреле 2024 года по факту особо крупного мошенничества. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, потерпевшим признано АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР, учредитель телеканала «Санкт-Петербург»). Александр Малькевич руководил компанией с января 2021 по сентябрь 2023 года.

