Житель Севастополя обманул 11 человек на 20 млн рублей

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина приобрел на имя родителей два земельных участка на улице Рубежной и разместил в интернете объявления о продаже жилья в строящихся домах по выгодным ценам. Для придания законности своим действиям он начал строительные работы и показывал покупателям эскизные проекты с графическими материалами.

Заключая предварительные договоры купли-продажи, обвиняемый получал от граждан деньги за квартиры-студии. Однако выполнять обязательства он не планировал. Строительство велось без разрешительной документации, а земельные участки предназначались только для индивидуального жилого дома. Возведение многоквартирных зданий на этих территориях запрещено, что делает невозможным ввод домов в эксплуатацию и регистрацию права собственности.

С февраля 2020 по март 2023 года жертвами фигуранта стали 11 жителей Севастополя, Симферополя, Смоленска, Ростовской и Нижегородской областей. Общий ущерб превысил 20 млн руб.

Расследование провел следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Ленинский районный суд.

Алина Зорина