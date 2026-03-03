Производители картофеля предложили ввести минимальную закупочную цену

Картофельный союз предложил установить минимальную закупочную цену на картофель для торговых сетей на уровне 30–60 руб. за 1 кг, чтобы снизить ценовую волатильность на рынке. Соответствующее предложение направлено в Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению отраслевого объединения, фиксированный нижний порог позволит аграриям избежать резких падений цен в годы хорошего урожая и стабилизировать доходность производства.

Предполагается, что по долгосрочным договорам с минимальной ценой ритейлеры будут закупать около 80% прошлогоднего объема продаж, а оставшиеся поставки осуществлять на спотовом рынке или через аукционы — также с ценой не ниже установленного минимума. В отрасли считают, что такой механизм позволит сгладить колебания стоимости: в разные годы рынок может быстро переходить от дефицита картофеля к профициту, что осложняет инвестиционное планирование производителей.

В регуляторах к инициативе отнеслись осторожно. В ФАС отметили, что условия поставок, включая цены и объемы, должны определяться сторонами самостоятельно. Эксперты предупреждают, что минимальная цена может создать новые риски: при высоком урожае она способна привести к перепроизводству и росту запасов, а в случае неурожая рыночная стоимость и без того будет расти выше установленного порога.

