Ветераны СВО не войдут в список кандидатов в ЦИК от Совета федерации

Совет федерации на заседании 4 марта рассмотрит вопрос о назначении пяти членов Центризбиркома. Как рассказал «Ъ» глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, в итоговый список вошли действующие члены комиссии: Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко и Павел Андреев. Четверо из них были назначены в нынешний состав по квоте верхней палаты, господин Андреев — по квоте президента.

Хотя регионы выдвинули семерых кандидатов, двое ветеранов спецоперации не смогут войти в состав ЦИКа. Обладатели «Золотой Звезды» Артур Потапов и Анатолий Сысоев, которых номинировало Заксобрание Амурской области, не подали необходимые документы, включая заявление о согласии на работу в комиссии.

По словам господина Тимченко, Анатолий Сысоев, которого также выдвигал амурский губернатор Василий Орлов, просто не написал заявление и не предоставил бумаги. Источник «Ъ» в руководстве Тверской области (ветеран работает помощником местного губернатора) признался, что его самоотвод стал неожиданностью. «Он готовился к переходу в ЦИК и обсуждал его»,— пояснил собеседник. Сам Анатолий Сысоев ситуацию не прокомментировал.

