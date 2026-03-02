КСИР сообщил о пожаре на танкере-союзнике США в Ормузском проливе

Танкер-союзник США «Атен Нова» в Ормузском проливе продолжает гореть после удара двух иранских беспилотников. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным корпуса, также поражены оставшиеся объекты военно-морских сил США в Бахрейне — по ним нанесен удар шестью БПЛА. В КСИР заявили, что 12-я волна операции «Правдивое обещание 4» на морском направлении включала атаки по стационарным и подвижным целям США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и акватории Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что перекрытие Ормузского пролива не планируется. Этот маршрут соединяет Персидский и Оманский заливы и служит ключевым коридором для экспорта нефти: через него проходят до 15--20% мировых поставок сырья.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия сообщили о готовности к ответным мерам.