НДС-адаптер

Минфин предложил набор мер, нацеленный на более мягкую адаптацию малого и среднего предпринимательства (МСП) к налоговым изменениям этого года. Среди предложений — послабления по условиям применения льгот по страховым взносам, а также решение точечных проблем предпринимателей, которые могут возникнуть в связи с появлением у них обязанности платить НДС. В бизнес-сообществе меры считают полезными, но полагают, что для обещанной «плавной адаптации» к новым правилам их недостаточно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Малый бизнес примеряет на себя новые налоговые условия (на фото — президент «Опоры России» Александр Калинин)

Внесенный Минфином в правительство законопроект нацелен на адаптацию малого и среднего бизнеса к недавно произведенным налоговым изменениям. Как пояснили “Ъ” в ведомстве, изменения подготовлены по поручению Владимира Путина, данному по итогам совещания от 21 января этого года. Тогда правительству было поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих в 2026 году переходный период для выбора МСП «оптимального режима налогообложения»

Напомним, с этого года у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС при доходах от 20 млн руб. в год (против прежних 60 млн руб.). В дальнейшем порог снизится еще — до 15 млн руб. с 2027 года и до 10 млн руб. с 2028-го. При этом бизнес может выбрать: платить полную ставку НДС 22% с оформлением вычетов по налогу или льготную — 5–7%, но без вычетов. Изменились и правила предоставления льгот по страховым взносам. Если ранее все субъекты МСП могли применять пониженные тарифы, то с 2026 года введена градация: 7,6% для высокопроизводительных обрабатывающих отраслей, 15% для 54 определенных правительством секторов (включая образование и производство пищевых продуктов), полная ставка 30% — для остальных. Для того чтобы применять пониженные тарифы, у предприятий «льготный» вид деятельности должен быть указан в ЕГРЮЛ в качестве основного и обеспечивать не менее 70% доходов.

Поправками к НК Минфин готов несколько смягчить подход к применению этой льготы. Для «обработки» предлагается исключить условие о необходимой 70-процентной доли доходов от основного вида деятельности, у остальных «льготных» сфер появится возможность суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности. Предусматриваются также послабления для общепита (см. стр. 1) и ряд точечных мер. Так, при определении размера доходов за 2025 год, при превышении которого у малого бизнеса возникает обязанность по НДС, предлагается не учитывать проценты по вкладам и остатки на счетах — коснется это пользователей УСН и ПСН с доходами за 2025 год не выше 60 млн руб.

Также планируется урегулировать и ситуации, когда «упрощенец» получил аванс (например, за товары) до того, как у него появилась обязанность платить НДС, а отгрузка товаров произошла после этого. В таких случаях будет возможность уменьшить доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты, на сумму уплаченного в итоге НДС. Также несколько продлеваются сроки для выбора налогового режима — например, те, кто ранее совмещал общую систему налогообложения и патент, смогут перейти на УСН задним числом, то есть с 1 января этого года, если подадут заявление до 25 апреля (прежний срок — 12 января). Как полагают в Минфине, «изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам».

Глава «Опоры России» Александр Калинин в целом изменения приветствует, хотя до «плавной адаптации», по его словам, предложенные меры «сильно не дотягивают» — сделан существенный шаг навстречу общепиту и обработке, но остальные изменения касаются технического перехода на новые правила. Это, например, вопрос уменьшения доходов за аванс на сумму НДС — ранее бизнес отмечал, что из-за того, что НДС платится по отгрузке, а налог по УСН — «по приходу денег», может возникнуть двойное налогообложение. По словам Александра Калинина, бизнес готовит свои предложения властям — в частности, дифференциацию пониженной ставки НДС в зависимости от порога доходов бизнеса. Также, полагает он, стоит «вернуться к тому, что ряд отраслей был несправедливо лишен льгот по страховым взносам» — например, частное здравоохранение.

Старший юрист практики налогового консультирования МЭФ LEGAL Данил Садовский отмечает, что на фоне роста цен и в целом непростой экономической конъюнктуры рост налоговой нагрузки стал «еще одним серьезным испытанием» для МСП — инициатива выглядит как «сдержанная реакция государства», но в большей степени носит «косметический характер». Более действенной мерой, полагает он, стали бы «перенос точки отсчета выручки» на 2026 год и дополнительные основания для освобождения от НДС для микробизнеса из разных отраслей.

Евгения Крючкова