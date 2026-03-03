Рестораторы мотивируют менеджеров

Татьяна Шаманская, отвечающая за развитие сети бренда KFC в России, а позже — Rostic`s, получила 3% в бизнесе компании. Такая доля оценочно может стоить до 800 млн руб. Владельцы пошли на такой шаг в рамках мотивации топ-менеджера: такие поощрения нередки в бизнесе, в том числе в ресторанном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Rostic`s Татьяна Шаманская

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор Rostic`s Татьяна Шаманская

Гендиректор мастер-франшизы Rostic`s Татьяна Шаманская 27 февраля получила 3% в головной компании сети — ООО «Юнирест», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля единственного владельца — ООО «Смарт сервис ЛТД» Константина Котова и Андрея Осколкова — снизилась до 97%. В «Юниресте» сообщили “Ъ”, что компания выделила долю госпоже Шаманской в рамках программы мотивации топ-менеджера.

«Юнирест» ранее назывался «Ям Ресторантс Раша», управлял 70 ресторанами KFC в России и владел мастер-франшизой бренда. До 2022 года принадлежал американской Yum! Brands. Холдинг ушел с российского рынка после начала специальной военной операции РФ на Украине, продав бизнес ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Позже все 1,2 тыс. заведений KFC по всей РФ сменили названия на Rostic`s. В 2024 году выручка ООО «Юнирест» выросла на 28,6% год к году, до 25,9 млрд руб., чистая прибыль — на 60,4%, до 5,7 млрд руб., указано в Kartoteka.ru. Данные за 2025 год пока не раскрыты, но в интервью «Ъ-Review» госпожа Шаманская говорила, что ожидает роста числа трансакций в сети на 6%.

Татьяна Шаманская с 2014 по 2022 год занимала должность директора по развитию бизнеса в регионах Россия, СНГ, Центральная и Восточная Европа в Yum! Brands и отвечала за поиск новых франчайзинговых партнеров, поддержание и развитие текущих партнеров, открытие новых ресторанов, разработку инновационных форматов ресторанов и выход на новые рынки. В 2022 году была назначена гендиректором «Юнирест».

Премирование Татьяны Шаманской может быть обусловлено успешным руководством ребрендингом сети, который привел к росту выручки и прибыли компании, не исключает директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова. Примерную стоимость доли в 3% она оценивает в 500–800 млн руб. Основатель Zemskiy Group Владислав Земский полагает, что в будущем доля госпожи Шаманской может расти в случае выполнения определенных показателей.

Для удержания и мотивации ключевых сотрудников компании, в том числе из сегмента общепита, достаточно часто прибегают к передаче доли, акций, внедрению опционов для топ-менеджмента.

В частности, такие программы есть у компаний «Вкусно — и точка», «Магнит», Dodo Brands и другие, рассказывает Татьяна Пушкова. Например, топ-менеджмент российского подразделения турецкой ресторанной сети Gagawa Ленар Кутлин и другие получили суммарно 15,8% (см. “Ъ” от 24 февраля 2025 года).

Часть компаний оформляют это как опцион, часть — как соглашение к трудовому договору без выделения доли в компании, уточняет Владислав Земский. Бывают разные схемы: от фактически дарения или передачи за заслуги или достижения до передачи «в долг» с последующим погашением за счет доли прибыли, перечисляет управляющий партнер сети Transearch International Станислав Алексеев. В непубличных компаниях продажа встречается редко, чаще такая схема применяется в публичных, например, через опцион, который предполагает через три-семь лет выкуп акций по текущей цене, добавляет он.

Операторы точек быстрого питания чувствуют себя лучше, чем ресторанный рынок в целом. В 2025 году на рынке общепита по всей России количество трансакций выросло на 2% год к году, в то время как в заведениях фастфуда рост составил 7%, следует из подсчетов оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В кризис при снижении платежеспособного спроса население посещает меньше ресторанов с обслуживанием из-за роста цен, но фастфуд остается доступным перекусом, констатирует Татьяна Пушкова.

Дарья Андрианова