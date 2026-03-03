Контроль и надзор ищут новые идеи

Модернизация системы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в РФ проведена, но бизнес, регуляторы и эксперты ищут новые идеи для развития этой сферы. Авторы доклада об итогах реформы КНД в 2025 году, подготовленного Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ по заказу профильного комитета РСПП, изучив применение различных механизмов госконтроля и надзора в мире, предлагают адаптировать этот опыт к российским условиям. Главный фокус работы — как сделать контроль в России еще умнее и необременительнее для бизнеса: в подходах компании и регуляторы расходятся, но в том, что делать это нужно, согласны.

Доклад о контрольно-надзорной и разрешительной деятельности посвящен мировому опыту в этой сфере и возможности «приземлить» его в РФ. Интерес к теме глава профильного комитета РСПП Валерий Казикаев объясняет так: на выходе из масштабной реформы КНД нужно определиться с направлениями дальнейшего развития системы, а «лучшие практики», на которые реформа опиралась, утратили актуальность, и для выработки собственного пути необходимо оценить достижения и ошибки других стран. Напомним, в РФ реформа КНД состояла из двух этапов: «регуляторной гильотины», то есть пересмотра или отмены массива обязательных требований к бизнесу с переходом на регулярный шестилетний цикл их актуализации, и самой реформы контроля — перехода от массовых проверок бизнеса к избирательному «умному» контролю, когда риск нарушений высок.

В мировой практике эксперты выделили 19 базовых инструментов и механизмов в КНД, сосредоточившись на девяти из них. Это, в частности, законы о контроле и системы его видов, реестры обязательных требований и контрольных мероприятий. Фокус, однако, сделан на репутационных статусах, системах рейтингования бизнеса и консультировании его контрольно-надзорными органами.

К примеру, эксперты предлагают подход, при котором контролируемое лицо не сразу привлекается к ответственности за нарушения. Исходной мерой должна быть выдача предписания об устранении нарушений, а карательные санкции должны применяться лишь в случае неисполнения предписания или за наиболее грубые нарушения. Отметим, что с 2025 года в РФ уже применяется механизм «инвестиции вместо штрафов», который дает возможность бизнесу заключить соглашение с контролерами при участии прокуратуры об устранении нарушений (см. “Ъ” от 16 декабря 2025 года), однако пока его применение ограничено.

Еще одним направлением, в котором заинтересован бизнес, является консультирование компаний госорганами. Эксперты рекомендуют гибридную модель организации этого процесса в зависимости от сложности запроса и требуемого уровня юридической обязательности разъяснения. В частности, модель может состоять из двух взаимодополняющих уровней: бесплатные и стандартизированные консультации для массовых запросов и платные и юридически обязывающие консультации для сложных запросов в рамках «модели самоокупаемости».

По мнению замдиректора ИГМУ НИУ ВШЭ Сергея Плаксина, внедрение рискориентированного контроля в РФ подходит к концу, но реформирование КНД не закончилось. Во-первых, надо вернуться к умному регулированию самих обязательных требований, разделив их по важности. «Во-вторых, ответить на вопрос, для чего в принципе нужен контроль — речь о ключевых показателях эффективности, которые отражали бы ущерб, нанесенный в сфере ответственности того или иного органа»,— считает он. Третье — развитие профилактики и оценки добросовестности подконтрольных лиц: «Должен быть не только кнут, но и пряник, чтобы поощрять тех, кто соблюдает требования. Эти инструменты пока внедряются недостаточно».

«Ключевые цели реформы достигнуты, но цифровизация останется фундаментом дальнейшего развития системы КНД»,— отмечают в аппарате ее куратора, вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там следующим этапом видят развитие дистанционных форм контроля и внедрение искусственного интеллекта в контроль и надзор. Поясним, ИИ в этой концепции также может «сортировать» требования по важности и компании по добросовестности, в сущности, компании и регулятор говорят об одной цели, но разных технологиях.

Венера Петрова, Олег Сапожков