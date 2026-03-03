Эксклав двойного назначения

Комитет Совета федерации (СФ) по международным делам 2 марта провел расширенное заседание, посвященное международному положению Калининградской области. Дипломаты, чиновники и сенаторы сошлись во мнении, что Запад не оставит попыток транспортной блокады эксклава, но даже в таких условиях регион способен не только эффективно защищаться, но и наступать, в том числе на информационном фронте. Например, за последнее время заметно возросло число соотечественников, вернувшихся в Калининградскую область из недружественных стран.

Представитель в Совете федерации от Еврейской автономной области Владимир Джабаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представитель в Совете федерации от Еврейской автономной области Владимир Джабаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Калининградская область — один из самых уязвимых субъектов РФ с точки зрения безопасности, напомнил сенаторам зампред комитета Владимир Джабаров, объясняя актуальность поднятой темы. Такое положение связано с формированием условий для блокады региона, которым с 2022 года последовательно занимаются страны НАТО. «Это касается и логистики, и железнодорожных перевозок,— дополнил мысль председатель регионального заксобрания Андрей Кропоткин.— Препоны ставятся, но жители Калининградской области все это понимают, терпят, настрой очень хороший, оптимистичный».

Замминистра иностранных дел Александр Грушко обрисовал положение эксклава в еще более мрачных тонах: ситуация в Балтийском регионе ухудшается, его ускоренная милитаризация продолжается, а страны альянса отрабатывают уже не оборонительные, а наступательные сценарии. «Отдельные западные деятели позволяют себе открыто рассуждать об ограничении транзита в регион»,— возмутился дипломат.

МИД, конечно, «дает отпор таким заходам», в том числе раскручиваемой на Западе проблеме «теневого флота», якобы подконтрольного России и угрожающего Балтике, продолжил замминистра. По его словам, само определение «теневой флот» — это «сугубо литература, которая родилась в воспаленных умах»: «Ничего подобного не существует в морском праве, и все попытки создавать искусственные препятствия для свободы судоходства являются прямым нарушением Конвенции 1982 года».

Обвинения в том, что корабли «теневого флота» могут использоваться для гибридных атак, запуска беспилотников или сбора разведданных, не выдерживают критики, ведь во всех известных случаях суда в итоге были отпущены, резюмировал Александр Грушко: «Попытки найти юридические основания для продолжения неправовых практик строятся на очень зыбкой основе: все эти действия, по сути, являются пиратством».

«Но что нам делать в таких случаях?» — поинтересовался Владимир Джабаров, напомнив, что 1 марта Бельгия задержала «какой-то наш танкер» в Северном море (речь идет о судне Ethera под флагом Гвинеи). «У нас открытое заседание? Тогда лучше всего не говорить»,— отшутился замминистра, подчеркнув необходимость добиваться освобождения российских граждан, если таковые были среди членов экипажа. «У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения»,— добавил дипломат уже более серьезно.

Как рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, недружественные западные страны стараются блокировать регион даже информационно — например, ограничивают доступ к ресурсам о программе возвращения соотечественников. С 2022 года число репатриантов, которые в ней поучаствовали, сократилось более чем в два раза, посетовала чиновница. В ответ региональные власти упростили критерии отбора кандидатов из недружественных стран, поработали над информационной политикой, открыли сайт на английском и немецком языках, а также повесили баннеры на всех пограничных пунктах пропуска: «Конечно, сразу отметили, что интерес возрос».

Для привлечения соотечественников из недружественных стран калининградские власти создали сервисный центр «Балтийский маяк», который занимается консультированием потенциальных возвращенцев по вопросам жизни в регионе — от временного размещения до содействия в трудоустройстве. И уже по итогам 2025 года в эксклаве был зафиксирован рост не только общего числа репатриантов (1,7 тыс. против 1,2 тыс. годом ранее), но и доли тех, кто прибыл из недружественных стран,— с 21% до 47%, подытожила госпожа Майстер.

На столь же оптимистической ноте дискуссию завершил и директор департамента МИДа по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. Он рассказал о положительной динамике переселенческого процесса, и в первую очередь — на германском направлении. «Поток переселенцев из Германии в Калининградскую область будет расти»,— заверил он.

Андрей Прах