Оверчук сообщил о вылете из Баку в Москву 32 находившихся в Иране россиян

Первая группа граждан России, прибывших из Ирана в Азербайджан, 2 марта вылетает в Москву вместе с правительственной делегацией. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом, 32 человека. Это наши нефтяники, которые успели вчера выехать (из Ирана.—"Ъ") и сегодня уже добрались до Баку. Мы их забираем с собой домой в Москву»,— сообщил господин Оверчук журналистам (цитата по ТАСС). Вице-премьер добавил, что Москва признательна Баку за содействие в эвакуации россиян.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Погибли высшие должностные лица Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива.

Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».

