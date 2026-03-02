Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении 148 беспилотников и 15 ракет

Средства ПВО ОАЭ уничтожили девять баллистических и шесть крылатых ракет, а также 148 беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны страны в Х.

С начала иранской атаки в ОАЭ запущены 174 баллистические ракеты. Из них 161 уничтожена, 13 упали в море. Обнаружено 689 беспилотников, из них 645 перехвачены, 44 упали на территории ОАЭ. Кроме того, уничтожено восемь крылатых ракет. Погибли три человека, 68 получили легкие ранения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах, в частности, погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. После этого КСИР нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива, включая ОАЭ. Минобороны Эмиратов назвало произошедшее нарушением национального суверенитета и международного права.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».