Английский суд признал решение Гаагского арбитража по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона постановил, что бывшие инвесторы ЮКОСа могут добиваться исполнения в Великобритании арбитражного решения против России на сумму, уже превысившую $65 млрд, передает Reuters.

В ходе судебного разбирательства в Англии Россия утверждала, что не соглашалась подчиниться юрисдикции Гаагского арбитража, так как не ратифицировала Договор к Энергетической хартии. Этот довод был отклонен в ноябре 2023 года. Тогда же Высокий суд Лондона постановил, что Россия не могла ссылаться на государственный иммунитет, а теперь подтвердил это, отклонив апелляцию государства в феврале 2025-го.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем бывшим акционерам ликвидированной нефтекомпании ЮКОС (Hulley Enterprises, Yukos Universal, Veteran Petroleum) компенсацию в $50 млрд. Арбитры пришли к выводу, что активы нефтекомпании были незаконно изъяты российским государством. С тех пор истцы пытаются признать и исполнить это решение во многих странах, включая Великобританию, США и Нидерланды.

Россия, в свою очередь, долгое время пыталась добиться отмены гаагского решения в голландских государственных судах. Но в октябре 2025 года Верховный суд Нидерландов поставил точку в этом вопросе, признав, что оснований для отмены арбитражного решения нет. Сумма выплат с учетом набежавших процентов составляет уже $65 млрд. Теперь РФ может только пытаться противостоять исполнению решения арбитров в других странах, где истцы требуют обратить взыскание на незащищенные иммунитетом государственные активы.

Варвара Кеня