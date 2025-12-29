Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правосудие границ

Какой вклад внесло дело ЮКОСа против России в мировой правопорядок

В 2025 году была поставлена точка в 20-летней истории тяжбы бывших акционеров ЮКОСа с Россией. Решение Гаагского арбитража, обязавшее РФ выплатить $50 млрд (без учета процентов) за изъятие активов нефтекомпании, в Нидерландах окончательно признано законным. Это разбирательство, на последних этапах не привлекавшее общественного внимания, сыграло большую роль в изменении всей системы международного права. Тяжба получила широкую известность в первую очередь благодаря значительной сумме компенсации — но отсуженные миллиарды истцам вряд ли удастся получить.

Заведующая арбитражным отделом Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Голландский Верховный суд в октябре 2025 года признал, что Россия все-таки должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа присужденную 11 лет назад арбитрами компенсацию. Сумма выплат с учетом набежавших процентов составляет уже $65 млрд, по подсчетам Group Menatep Limited (GML), представляющей интересы истцов — бывших мажоритарных акционеров уже не существующей нефтекомпании. Постановление ВС означает, что разбирательства об отмене решения арбитров завершены.

Поиск не защищенного иммунитетом госимущества и битва за него продолжатся в других странах, хотя сложно представить, что требуемая сумма когда-нибудь будет погашена полностью. Тем более что на замороженные в ЕС активы Банка России истцы претендовать не могут, что подтвердила и сама GML.

Этот кейс является, пожалуй, одним из самых известных споров инвестора с государством и одним из тех, на которых учатся выстраивать стратегию юристы-международники.

Но его значение гораздо шире. Погоня частных лиц за государственным имуществом подтолкнула Россию и другие страны к принятию мер для большей защиты собственного юрисдикционного иммунитета и параллельно с этим — к ограничению иммунитетов других государств. Развитие национального и международного законодательства в этом направлении, по сути, сформировало новый мировой правопорядок.

Точно определить момент, запустивший эту трансформацию, сложно, но в российском публичном поле первые предпосылки появились как минимум 13 лет назад. В мае 2012 года, когда дело ЮКОСа еще рассматривалось в Гаагском арбитраже, председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов на Петербургском международном юридическом форуме предложил довольно радикальные меры для защиты от «посягательства на государственный суверенитет» России. Было предложено разрешить российским высшим судам отменять решения зарубежных арбитражей, а имущество победивших и необоснованно обогатившихся за счет России лиц — арестовывать или даже изымать.

Можно предположить, что эта идея, пусть и существенно подкорректированная, спустя восемь лет вылилась в принятие поправок, известных как «закон Лугового». Однако подтолкнул их к реализации очередной виток дела ЮКОСа. В июле 2014 года Гаагский арбитраж постановил взыскать в пользу экс-акционеров ЮКОСа с РФ около $50 млрд. Арбитры сочли, что Россия экспроприировала активы нефтекомпании и потому должна выплатить инвесторам компенсацию.

Победы иностранных инвесторов в делах против России в зарубежных судах случались и раньше — например, свои иски выиграли швейцарская Noga в 1993 году и немецкий предприниматель Франц Зедельмайер в 1998-м. Но требуемые ими с РФ суммы не шли ни в какое сравнение с требованиями экс-акционеров ЮКОСа. Весной—летом 2015 года последовали сотни арестов российского имущества во Франции и Бельгии. Причем замораживались не только активы государства, но и госкомпаний. Последнее выходило за рамки международных правил, и эти блокировки были вскоре сняты. Но сам факт их введения уже был воспринят крайне тревожно, как и попытки найти незащищенное российское имущество в других странах, включая Великобританию, Германию, Индию и США.

В довольно сжатые сроки после решения Гаагского арбитража Минюст разработал законопроект «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и имуществе иностранного государства в РФ», осенью 2015 года закон был принят и с 2016 года вступил в силу. В пояснительной записке актуальность принятия документа прямо объяснялась ростом числа процессов против РФ в иностранных судах и арбитражах, на участие в которых Россия не соглашалась.

Закон гласит: если страна по обращению выигравшего в арбитраже инвестора арестовывает и изымает российское имущество на своей территории, то Россия может точно так же поступить с активами этого государства.

Это был уход от «концепции абсолютного иммунитета» к концепции ограниченного — вторая на тот момент уже применялась Великобританией и США и распространялась по миру. Причем юристы тогда прогнозировали, что в связи с всеобщим переходом государств к концепции ограниченного иммунитета, позволяющего забирать заграничные госактивы (кроме связанных с осуществлением суверенных властных полномочий), страны будут избегать того, чтобы держать свои активы за рубежом.

Тем временем в процессе по ЮКОСу произошел разворот: в апреле 2016 года Окружной суд Гааги, рассмотрев жалобу России, пришел к выводу, что арбитраж все-таки не имел юрисдикции рассматривать дело, и отменил решение о взыскании компенсации. Это позволило снять большинство арестов с российского имущества, кроме того, истцы отозвали свое обращение за исполнением арбитражного решения в Германии, а рассмотрение этого вопроса в Лондоне было приостановлено.

Но радоваться было рано. В феврале 2020 года апелляционный суд Гааги снова признал законным решение арбитров. Вслед за этим в июне 2020-го Госдума приняла уже упоминавшийся «закон Лугового», который позволил российским лицам переносить в суды РФ связанные с санкциями споры с зарубежными контрагентами, даже если в договорах была прописана другая подсудность. Иностранцам можно было прямо запретить под угрозой крупного штрафа продолжать за границей разбирательство с пострадавшим от санкций российским лицом. Принятие такого исключительного регулирования объяснялось необходимостью защиты от действий недружественных государств. Интересно, что официально утвержденный правительством РФ список недружественных стран появился только в мае 2021 года.

В ноябре 2021-го Россия снова получила шанс не платить бывшим акционерам ЮКОСа — Верховный суд Нидерландов отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию Амстердама для оценки довода о процессуальном обмане со стороны истцов. Но надежда оказалась ложной, и повторная апелляция в феврале 2024 года не нашла оснований для отмены решения арбитров. В том же году ЕС расстроит Россию еще раз: декабрьские санкции дали несколько запоздалый ответ на «закон Лугового»: вынесенные на основании этих поправок решения российских судов запретили исполнять на территории Евросоюза «для лучшей защиты европейских компаний».

И вот наконец в октябре в деле ЮКОСа поставлена точка — второе обращение России в голландский Верховный суд не смогло ничего изменить: оснований для пересмотра найдено не было. После этого глава GML Тим Осборн заявил, что ответчику «время платить» и что компания продолжит искать российские госактивы для обращения на них взыскания (эти процессы сейчас идут в Нидерландах, Великобритании и США).

Можно говорить о том, что в этом процессе длиной в 20 лет кто-то выиграл, а кто-то проиграл. А можно оглядеться вокруг и увидеть, что борьба за частные инвестиции и контрмеры государств привели к появлению новой международно-правовой системы.

Этот правопорядок основывается на взаимном непризнании и неисполнении как законов, так и судебных решений. В увлекательной гонке на правовом поле принципы равенства и справедливости несколько забылись и каждый начал вводить исключения для своих и ограничения для чужих.

Вместе с этим нагромождение большого количества новых правил привело к ужасной путанице в их применении, что, в свою очередь, выливается в принятие очередных норм, поправок к поправкам и разъяснений на них. Затем юристы находят новую нестыковку в регулировании, лазейку или пробел, на что требуется новый запрет или толкование.

Если в теории можно бесконечно вводить все новые и новые ограничения, то на практике это вряд ли получится. Когда-то должен наступить момент, когда распутать этот нормативный клубок станет уже невозможно. Вероятно, тогда на какое-то время может воцариться правовой хаос, но, возможно, это даже к лучшему, ведь хаос — прародитель порядка. И со временем будет выстроена новая система международного права. Нет смысла сейчас гадать, какой она будет, но хочется до нее дожить.

Анна Занина

«Дело ЮКОСа»

1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский (объявлен иноагентом) был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский (объявлен иноагентом) был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иноагентом)

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

2010 год, май. Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иноагентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иноагентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты Ходорковского (объявлен иноагентом) сообщили, что прошение не подавали

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты Ходорковского (объявлен иноагентом) сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Платон Лебедев вышел на свободу 24 января

2014 год, январь. Платон Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом &lt;br> На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) в апреле 2018 года

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика На фото: Гарри Каспаров (объявлен иноагентом) и Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика На фото: Гарри Каспаров (объявлен иноагентом) и Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

