Борьбу с коррупцией в липецком правительстве будет курировать ветеран СВО

В правительстве Липецкой области перераспределили полномочия между заместителями. Согласно ним, ветеран СВО и выпускник федеральной кадровой программы «Время героев» Роман Балашов должен усилить межведомственную координацию по профилактике коррупционных правонарушений. Также ему поручили курировать мобилизационную работу, взаимодействие со структурами Минобороны в части прохождения военной службы по контракту и условий отбора. Об этом сообщили в правительстве региона.

Роман Балашов занимает пост вице-губернатора Липецкой области

О назначении господина Балашова своим заместителем губернатор Игорь Артамонов объявил еще в ноябре 2024 года. Экс-военнослужащий тогда признавался, что узнал о зачислении в кадровую программу прямо перед штурмом позиций ВСУ.

В апреле 2025-го стало известно, что Роман Балашов приступил к своим обязанностям. Тогда сообщалось, что он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодежной политики. Согласно новому указу, молодежная политика переходит в ведение первого вице-губернатора Александра Рябченко. Спорт остается под контролем господина Балашова.

Алина Морозова