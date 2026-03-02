В Краснодаре отремонтировали 60 участков дорог

В Краснодаре проводится масштабный ремонт дорожного покрытия: завершены работы на 60 участках города, обновлены восемь тротуаров, а в рамках краевой программы развития сети автодорог планируется отремонтировать 15 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«После снега и дождей состояние проезжих частей ухудшилось. Поэтому необходимо приводить улицы в порядок. Приоритет в этой работе — маршрутам движения общественного транспорта», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

В рамках краевой программы в 2025 году планируют выполнить работы на 15 улицах. Сейчас ведется восстановление четырех дорог: Обрывной — от улицы Воронежской до дома № 131/9, Дзержинского (дублер) — от имени Покрышкина до Кореновской, улицы Воронежской — от Майкопской до Обрывной и переулка Петровского — от улицы Ковтюха до Адыгейской Набережной.

В ближайшее время работы начнутся еще на двух объектах: по улице Циолковского и Богатырской в Новознаменском жилом районе. Там уже установили временные дорожные знаки.

В 2026 году восстановление дорог выполнят за счет местного бюджета. Запланированы работы на подъездах к Тургеневскому мосту, улицах Красная и Краснодарская — от путепровода до улицы Октябрьской в поселке Лазурном, улице Береговая — от улицы Кубанская Набережная до парка 30-летия Победы, улице имени Евдокии Бершанской и проезде Аэропортовский.

Алина Зорина