Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет

Международный аэропорт Дубая (DXB) отправил первый с начала суток пассажирский самолет, сообщил ТАСС со ссылкой на диспетчеров. По словам собеседника агентства, рейс направляется в Самарканд. Из данных на Flight Radar следует, что воздушное судно летит из Читтагонга в Дакку.

Пресс-служба администрации города в соцсети X сообщала, что аэропорт Аль-Мактум (DWC) и DXB начнут в ограниченном режиме принимать и выпускать самолеты сегодня вечером.

ОАЭ закрыли небо для полетов гражданских судов 28 февраля, когда Иран в ответ на действия США и Израиля начал наносить удары по американским базам в регионе. При этом повреждены оказались и гражданские объекты — международный аэропорт Дубая и отель «Бурдж-эль-Араб». Сейчас, по подсчетам Минтранса, в ОАЭ находятся более 20 тыс. россиян. «Аэрофлот» запросил разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян. Подобные запросы направили и другие российские перевозчики, узнал «Ъ».