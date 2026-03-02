Трамп пообещал вскоре усилить атаки США на Иран

США еще не начали наносить серьезные удары по Ирану. Массированная атака впереди, заявил американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John McDonnell / AP Фото: John McDonnell / AP

«Мы еще даже не начали сильно по ним бить. Большая волна пока не была осуществлена, она произойдет в скором времени»,— сказал господин Трамп в комментарии CNN.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива.

