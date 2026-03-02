Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп пообещал вскоре усилить атаки США на Иран

США еще не начали наносить серьезные удары по Ирану. Массированная атака впереди, заявил американский президент Дональд Трамп.

Фото: John McDonnell / AP

«Мы еще даже не начали сильно по ним бить. Большая волна пока не была осуществлена, она произойдет в скором времени»,— сказал господин Трамп в комментарии CNN.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива.

