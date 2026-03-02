«Спартак» перенес победу

В Сочи состоялся матч 19-го тура чемпионата России по футболу, который пришлось перенести с воскресенья на понедельник в связи с введением режима беспилотной опасности на территории Черноморского региона. «Сочи» сумел навязать борьбу «Спартаку» и потерпел поражение — 2:3. Красно-белые тоже неплохо выглядели в дебютном матче главного тренера Хуана Карлоса Карседо и подтянулись в турнирной таблице к «Балтике».

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» сразу же столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Конечно, перенос игры на следующий день, в том числе по соображениям безопасности, не самое страшное, что бывает в футболе, тем не менее это определенный форс-мажор, который как минимум выбивает из графика. Ведь 2 марта красно-белые планировали уже начать подготовку к важной встрече с московским «Динамо» в полуфинале Кубка России, которая пройдет 5 марта. И без того было непонятно, каким предстанет «Спартак» в первом официальном матче под руководством Хуана Карседо, а на фоне событий, предшествовавших ему, тумана стало, кажется, еще больше.

В контрольных спаррингах на сборах москвичи одержали четыре победы при двух ничьих, и испанский специалист, судя по всему, остался доволен тем, как команда адаптировалась к его требованиям. При этом он говорил, что основными принципами обновленного «Спартака» будут страсть, интенсивность и доминирование. Вместе с тем Карседо не внес никаких изменений в основной состав, а единственного новичка Владислава Сауся, приобретенного в зимнее трансферное окно у «Балтики», придержал в запасе, отдав предпочтение на правом фланге обороны проверенному Даниилу Денисову.

Не то чтобы «Спартак» в матче с «Сочи» так уж сильно доминировал, но играл, конечно, с преимуществом, которое к середине первого тайма материализовал с пенальти.

Причем это был уже второй 11-метровый, назначенный арбитром Евгением Булановым. Первый ему пришлось отменить после подсказки от ассистентов, работавших на VAR, так как нападающий красно-белых Манфред Угальде откровенно «нарисовал» фол в борьбе с Дмитрием Васильевым. Но потом костариканец все же заработал пенальти, когда, замыкая прострел Пабло Солари с правого края, попал в отставленную руку Александра Солдатенкова. Штатного пенальтиста Карседо тоже не поменял, и Эсекьель Барко открыл счет.

Ближе к перерыву спартаковцы отличились и с игры, но гол Жедсона Фернандеша с шикарной передачи Барко аннулировала безжалостная система VAR, отмотав эпизод назад и зафиксировав невидимый с первого взгляда офсайд еще в начале атаки у Солари. Не повезло Солари и раньше, когда аргентинец в очередной раз разобрался со своими оппонентами справа и врезал мимо ворот. Москвичам вообще до перерыва не хватало хорошего завершающего удара, зато они надежно действовали сзади, чего от своих футболистов также требует Карседо.

Во втором тайме «Спартак» опять часто и опасно атаковал через Солари, а соотечественнику Барко он создал просто убойный момент, когда нужно было только правильно подставить ногу. Гости вновь не забили и вскоре пропустили со стандарта. Арендованный у «Краснодара» Густаво Сантос подал в направлении Солдатенкова, и тот переправил мяч в сетку, который к тому же задел и центральный защитник красно-белых Кристофер Ву.

Более того, после этого игра команды Карседо потеряла стройность, если не сказать совсем разладилась. «Сочи» явно пошли на пользу замены, тогда как наставник «Спартака», как показалось, затянул с кадровыми перестановками. Будь поточнее Владимир Ильин, пробивший прямо в голкипера Александра Максименко из выгодного положения, хозяева даже вполне могли повести — 2:1. Но, как выяснилось, Карседо не зря верил в стартовый состав, и Маркиньюс вывел москвичей вперед, пробив в нижний угол, после того как Александер Джику с Угальде доставили до него мяч, вброшенный из аута.

Любопытно, что тут же последовала тройная замена, а затем за «Спартак» дебютировал и Саусь. В компенсированное время заменивший Жедсона Ливай Гарсия организовал третий гол, совершив перехват в центре поля, добежав до штрафной площади и отдав пас на Солари. Правда, в самой концовке гости снова пострадали от VAR, которая разглядела нарушение правил на угловом против Солдатенкова, и Ильин реализовал пенальти, но на исход матча это уже не повлияло.

Подопечные Карседо не без труда одолели аутсайдера чемпионата — 3:2, набрав 32 очка и сократив отставание от занимающей пятое место «Балтики» до трех пунктов. И кстати, испанец оказался первым тренером в истории «Спартака», которому удалось выиграть в Сочи. Да и в принципе с победы в дебюте его предшественники давно не начинали, а именно с 2018 года, когда красно-белых возглавил Олег Кононов.

