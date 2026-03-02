Раненых при взрыве у Савеловского вокзала полицейских перевели в общую палату

Сотрудников полиции, пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, перевели в общую палату. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к их окружению.

«Состояние пострадавших полицейских стабилизировалось»,— сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел ночью 24 февраля рядом со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники ГИБДД. По данным полиции, к нему подошел неизвестный, после чего сдетонировало взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300 г в тротиловом эквиваленте.

Преступник погиб на месте, также скончался один из сотрудников ГИБДД. Еще двоих госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

