Шпорный случай

Трехкратная олимпийская чемпионка в соревнованиях по выездке Шарлотта Дюжарден снова оказалась в центре скандала, связанного с жестоким обращением с животными. Прошлый, разразившийся летом 2024 года, вынудил наездницу пропустить парижскую Олимпиаду и вылился в ее отстранение, истекшее только полгода назад. А чтобы стать «рецидивисткой», британке даже не пришлось избивать лошадь — на этот раз конную общественность возмутила манера верховой езды Дюжарден. Эксперты убеждены, что ее действия во время разминки вызвали у кобылы «явные признаки напряженности и конфликтного поведения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарлотта Дюжарден

Фото: David Goldman / AP Шарлотта Дюжарден

Фото: David Goldman / AP

О свежем скандале в конном спорте довольно подробно сообщила газета The Times. В центре новой истории старая героиня, Шарлотта Дюжарден — трехкратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, командор ордена Британской империи (третья по старшинству степень), специализирующаяся в выездке. Один похожий инцидент за ее спиной уже есть.

В 2024 году госпожа Дюжарден была дисквалифицирована на год за жестокое обращение с конем. На всплывшем накануне Олимпиады видео спортсменка, трудившаяся в качестве тренера на частной конюшне, бьет его хлыстом 24 раза за минуту, пытаясь привить требуемый шаг. После того, как запись была обнародована, Шарлотта Дюжарден раскаялась. «Мне очень стыдно. Моему поведению нет оправдания. Произошедшее совсем не характерно для меня и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или занимаюсь с учениками»,— говорила она.

Отстранение истекло, прошло еще полгода, и всадница угодила в новый скандал. Новое видео, порочащее ее репутацию, опубликовала Ева ван Авермет — ветеринар, основатель благотворительной организации Collectif Pour Les Chevaux. На этой записи титулованная наездница проводит разминку во время этапа Кубка мира в Амстердаме.

Обыватель вряд ли углядел бы в ней что-то кровожадное. А специалистов возмутила «манера верховой езды».

Эксперты, опрошенные The Times, объяснили, в чем проблема. С одной стороны, Шарлотта Дюжарден активно задействует шпоры — так она передает кобыле сигнал набирать скорость. С другой стороны, она натягивает поводья (причем давление на удила настолько велико, что голова лошади заметно отклоняется) — а значит, наоборот, дает животному команду сбавить темп. «Это все равно что просить машину ехать, вдавливая педаль тормоза,— объяснила Метте Ульдаль, бывший президент Европейской федерации ветеринаров.— Главный принцип выездки заключается в том, что нельзя одновременно держать тормоз и толкать лошадь сзади. А здесь есть проблема. Посмотрите на лошадь, на ее поведение. Она под серьезным давлением, и всадница это осознает».

Аналогичного мнения придерживается профессор Пол Макгриви, основатель Международного общества коневодства: «Импульсы, вызывающие противоположную реакцию, никогда не должны использоваться одновременно». А в организации World Horse Welfare, консультирующей Международную федерацию конного спорта в вопросах благополучия животных, заявили, что на кадры «тяжело смотреть». По мнению исполнительного директора структуры Роли Оуэрса, в поведении лошади «явно наблюдались признаки напряженности и конфликтного поведения».

Специалисты сходятся, что действия Шарлотты Дюжарден не соответствуют принципам современной теории обучения лошадей.

Автора видео Еву ван Авермет удивили два обстоятельства: «Во-первых, я никогда раньше не видела, чтобы Дюжарден так сильно выкладывалась на разминке. Во-вторых, после инцидента с хлыстом и годичной дисквалификации она, как никто другой, наверняка должна быть осторожнее в обращении со своей лошадью, особенно на публике».

Между тем источники The Times, кажется, косвенно ответили на вопросы госпожи ван Авермет. Они усомнились в том, что кобыла Alive And Kicking на данном этапе достаточно хороша, чтобы вернуть Шарлотту Дюжарден на олимпийский пьедестал. К тому же после истечения дисквалификации спортсменка «ни разу не общалась со СМИ, не давала дальнейших обещаний исправиться и не объясняла инцидент с поркой коня». Новое, амстердамское видео она тоже комментировать отказалась.

Впрочем, новая дисквалификация, по всей видимости, всаднице вряд ли грозит. В Британской федерации конного спорта сообщили, что «поскольку видео представляло собой четырехминутный фрагмент 45-минутного разминочного заезда, дать точную оценку не представляется возможным».

Роман Левищев