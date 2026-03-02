Более 6 тыс. россиян обратились в Генконсульство в Дубае после эскалации в Иране

Более 6 тыс. россиян обратились в Генконсульство России в Дубае после нарастания напряженности вокруг Ирана. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. В посольство РФ в ОАЭ поступило около 1,4 тыс. обращений.

«Количество новых обращений только растет, в связи с чем было открыто три дополнительных телефона для связи с гражданами. Также сотрудники Генконсульства переведены на круглосуточный режим работы», — сообщила госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа).

В посольство России в Иране поступило более 50 обращений, гражданам разъяснен порядок эвакуации в Азербайджан, Армению и Туркменистан. В посольство в Тель-Авиве с 28 февраля направлено более 300 обращений. В посольство России в Дохе поступило около 250 обращений. Вылета ожидают не менее 800 человек, включая 364 транзитных пассажира Qatar Airways и 150 воспитанников детской футбольной школы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

