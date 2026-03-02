На НПЗ Aramco в Саудовской Аравии началась эвакуация после падения обломков БПЛА

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуирует работников по бурению в пустынных районах после падения обломков сбитых беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании в Рас-Таннуре. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли страны.

По словам источника агентства, из зданий вблизи НПЗ были также эвакуированы административные сотрудники. Их перевели на удаленную работу.

Утром 2 марта Saudi Aramco остановила работу завода в Рас-Таннуре из-за атаки со стороны Ирана. По предварительным данным, по НПЗ ударил дрон Shahed-136. Как уточнил собеседник «РИА Новости», после падения обломков БПЛА на заводе начался сильный пожар.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе. Страны региона закрыли воздушное пространство.

