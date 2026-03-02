В Тихорецком районе возбудили дело против экс-главы единой службы заказчика

В Тихорецком районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципальной службы заказчика по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тихорецкая межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок. Выяснилось, что с 2022 года в станице Фастовецкой ведется строительство пристройки к детскому саду «Гнездышко» на 60 детей. Сроки работ неоднократно переносились, основное здание садика не использовалось по назначению с обозначенного срока.

Ранее прокуроры установили хищение бюджетных средств на сумму свыше 70 млн руб., которые первоначальный подрядчик получил в качестве аванса. В отношении него ведется расследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе этой проверки выяснилось, что дополнительные соглашения между муниципальным заказчиком и подрядной организацией об увеличении аванса с 50 до 70% на сумму более 28 млн руб. нарушали требования закона и были необоснованными. Полученный аванс был полностью похищен руководителем строительной компании.

По материалам прокуратуры территориальный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело против экс-главы муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В рамках расследования будет проверена деятельность других сотрудников муниципальной власти.

Тихорецкая межрайонная прокуратура взяла ход расследования под контроль.

Алина Зорина