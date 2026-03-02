Два земельных участка для бизнес-объектов выставлены на торги в Краснодаре

ДОМ.РФ организует аукционы на заключение договоров комплексного развития территорий для двух участков в Краснодаре. В Прикубанском внутригородском округе планируется возведение бизнес-центра площадью не менее 4 тыс. кв. м, в Карасунском внутригородском округе — многофункционального комплекса площадью не менее 30 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Участок в Прикубанском внутригородском округе площадью 0,22 га расположен вблизи ориентира по адресу: ул. Московская, 92. Территория окружена многоэтажной жилой застройкой, социальными и коммерческими объектами. Остановка общественного транспорта «Железнодорожная больница» находится в 340 метрах. До центра Краснодара — около 7 км, до железнодорожного вокзала — около 9,2 км.

На площадке можно разместить бизнес-центр, гостиницу, спорткомплекс или реабилитационный центр. Проект необходимо завершить в течение пяти лет. Заявки принимаются до 23 марта, торги состоятся 27 марта. Стартовая цена права заключения договора КРТ составляет 3,56 млн руб.

Второй участок площадью 6,13 га расположен в поселке Знаменский Карасунского внутригородского округа вблизи ориентира по адресу: ул. Пуховая, 14. Территорию окружают частные и многоэтажные дома. Ближайшая остановка общественного транспорта «Знаменский» находится в 510 метрах, железнодорожная станция Пашковская — в 1,3 км. Расстояние до аэропорта составляет около 8 км, до центра города — около 15 км.

Помимо многофункционального комплекса объектов делового, коммерческого и общественного назначения, на территории предполагается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — семь лет. Заявки принимаются до 20 апреля, торги пройдут 24 апреля. Начальная цена права заключения договора КРТ — 31,72 млн руб.

В декабре 2025 года право заключения договора КРТ на участке 19,61 га под строительство не менее 115 тыс. кв. м жилья в поселке Знаменский было реализовано за 540,82 млн руб. В ноябре того же года за право возведения общественно-делового объекта в Сочи предложили 14,69 млн руб.

Алина Зорина