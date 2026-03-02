Директора большемурашкинского ДУКа оштрафовали за разрушение кровли от снега

Директора управляющей компании в Большемурашкинском округе Нижегородской области оштрафовали на 50 тыс. руб. из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома под тяжестью снега. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, его признали нарушителем по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

По жалобам жителей, сообщениям в СМИ и комментариям в соцсетях прокуратура повсеместно проверяет исполнение законодательства по уборке зданий и территорий от снежно-ледяной массы. В целях устранения нарушений прокуроры приняли более 160 актов реагирования (предостережения, представления и пр.).

Как писал «Ъ-Приволжье», госжилинспекция только в Нижнем Новгороде за январь-февраль выявила сосульки, наледь и снежные навесы на 2,3 тыс. кровель из проверенных 6 тыс.

Галина Шамберина