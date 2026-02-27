Крышу каждого третьего дома в Нижнем Новгороде содержат с нарушениями

В Нижнем Новгороде при проверке содержания кровель многоквартирных домов в каждом третьем случае выявляются какие-то нарушения. Об этом сообщили в Госжилинспекции (ГЖИ) 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным ГЖИ, за прошедшую неделю в городе проверили 1,2 тыс. кровель на наличие скоплений снега и наледи. На 497 из них инспекторы обнаружили нарушения.

Вся собранная информация передана в управляющие организации.

За январь-февраль инспекторы обнаружили сосульки, наледь и снежные навесы на 2,3 тыс. крыш. Проверки прошли на 6 тыс. кровлях многоквартирных домов. Также инспекторы осмотрели 4,2 тыс. дворов МКД. Нарушения зафиксированы на 1,4 тыс. из них.

Коммунальщикам объявлено 227 предостережений, составлено 150 протоколов. Управляющие организации оштрафованы на 7,7 млн руб.

Андрей Репин