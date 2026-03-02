Гладков: на Филиппины начались поставки белгородской свинины из Корочанского округа

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении 2 марта рассказал о достижениях предприятий промышленного и аграрного секторов Белгородской области. Глава региона сообщил, что компания «Мираторг» впервые в истории начала поставки свинины из Корочанского округа на Филиппины, а комбинат «КМАруда» увеличил добычу руды более чем на 40%. Господин Гладков подчеркнул, что, «несмотря на сложную оперативную обстановку, белгородские предприятия не только сохраняют темпы работы, но и выходят на новые рубежи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Что такое развитие наших предприятий? Это налоги, это возможность вложения в новые проекты, это значит создание новых рабочих мест. И все эти планы, они продолжают свою реализацию, несмотря на все происки врагов. А со стороны правительства РФ, правительства Белгородской области оказывалась и будет оказываться вся необходимая помощь»,— заявил Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, с мясоперерабатывающего комплекса агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» братьев Линников в Корочанском округе отправилась первая партия высококачественной замороженной свинины массой 27 т. Общий объем поставок на сегодняшний день превысил 650 т. Вячеслав Гладков отметил, что выход на новый рынок стал возможен благодаря прохождению международной аттестации предприятия — филиппинские регулирующие органы подтвердили соответствие производственных систем «Мираторга» международным стандартам по параметрам биобезопасности, ветеринарного контроля и прослеживаемости продукции.

«Экспорт является стратегическим источником инвестиций. Для “Мираторга” экспорт — это не только коммерческий проект, но и ключевой драйвер для инвестиций в технологическое обновление и поддержание высочайшей продуктивности мощностей. Планомерное развитие поставок на новые рынки будет осуществляться при безусловном приоритете полного удовлетворения спроса российских потребителей»,— резюмировал губернатор.

АО «Комбинат КМАруда», структура группы «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, контролируется семьей Зубицких) за 2025 год значительно увеличила добычу руды и производство железорудного концентрата. Объем добычи руды составил 5,9 млн т, что на 45% выше показателей 2024-го. Производство железорудного концентрата превысило 2,4 млн т — зафиксирован рост на 42%. Результаты стали лучшими в истории комбината.

Господин Гладков отметил, что рост показателей был достигнут благодаря реализации инвестпроекта по расширению мощностей до 7 млн т руды в год. В 2025 году введено 18 единиц новой техники, включая самоходные буровые установки и погрузочно-доставочные машины. Установлен максимум десятилетия по проходке — 1592 погонных метра в месяц. На обогатительной фабрике проведена модернизация: запущены новые грохоты, вакуум-фильтры и насосы. В 2026 году начнется строительство комплексов дробления, что позволит вовлечь в переработку больше кварцитов с нового горизонта. За год планируется добыть более 6 млн т.

Денис Данилов