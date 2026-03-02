Сын свергнутого шаха Ирана не собирается занимать официальные должности в стране

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви не будет претендовать на официальные посты в стране. Об этом он заявил в интервью 60 Minutes.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«Они доверяют мне как переходному лидеру. Не как будущему королю или президенту»,— отметил Реза Пехлеви. Он также подчеркнул стратегическую значимость тесных связей с Израилем. Президента США Дональда Трампа господин Пехлеви назвал «самым прославленным иностранным лидером».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива.

