На Ставрополье за неделю подорожали все марки бензина

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на все виды топлива в Ставропольском крае с 17 по 24 февраля 2026 года. Дизельное топливо подорожало на 0,09% и достигло 74 руб. за литр, а средняя цена бензина выросла на 0,27% до 67 руб. за литр. Бензин АИ-92 прибавил 0,30% и стоит теперь 63 руб. за литр, АИ-95 подорожал на 0,25% до 70 рублей, а премиальный АИ-98 и выше поднялся на 0,41% и приблизился к 94 руб.

Автовладельцы в крае ощущают давление растущих цен уже несколько месяцев. В начале февраля, с 3 по 9 число, Северо-Кавказстат отмечал рост всех марок — АИ-92 до 63,47 рубля, АИ-95 до 69,85 рубля, АИ-98 до 93,04 руб. и дизель до 73,98 руб., прибавка составила менее процента, но темпы ускорились. После январских праздников бензин сразу подскочил на 2%, средняя цена достигла 66 рублей за литр, дизель вырос на 1,38% до 73 руб., а в начале года АИ-98 прибавил 1,79% и встал на 92 руб.

Причины роста цен уходят корнями в осень 2025 года, когда топливо рвануло вверх из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), плановых и внеплановых остановок производства, а также повышенного спроса в сезон отпусков и уборок. Центробанк тогда объяснил ситуацию запретом экспорта топлива и обнулением импортных пошлин, но рост опередил общую инфляцию и продолжился в 2026-м. Минпром Ставрополья подчеркивал дефицит на заправках, где возникали простои по одному-двум видам топлива, а независимые АЗС теперь догоняют рынок, повышая цены из-за издержек и рисков.

В Северо-Кавказском округе Ставрополье лидирует по стоимости топлива, уступая лишь отдельным республикам, и эксперты не ждут стабилизации без бесперебойной работы НПЗ. Осенью 2025-го дизель вырос на 0,57% до 71,43 руб., АИ-98 — на 0,46% до 88,47 руб., а средний бензин — на 0,35% до 67,17 руб. В октябре 2025-го АИ-92 стоил 64,18 руб. (+0,95%), АИ-95 — 70,27 руб. (+0,86%), дизель — 71,51 руб. (+0,12%).

Власти края реагируют проверками АЗС с сентября 2025-го, но ощутимого эффекта нет — нестабильность НПЗ, экономический кризис и инфляция толкают цены вверх. Эксперты прогнозируют дальнейший рост, ФАС винит демпинг заправщиков весной, который сменился догоняющим удорожанием. Рынок ждет решений по НПЗ и поставкам, чтобы сбить инфляцию топлива в крае.

Станислав Маслаков