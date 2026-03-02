Заместителем главы Тюмени вместо Павла Крекова назначена Яна Зубова

С 2 марта на должность заместителя главы города Тюмени назначена Яна Зубова. Как сообщил мэр Максим Афанасьев, она будет отвечать за социальный блок. Напомним, ранее это направление курировал Павел Креков, он покинул пост в январе этого года.

По словам господина Афанасьева, Яна Зубова начала карьеру в образовании, затем 16 лет работала в государственном управлении, в том числе занимала пост первого заместителя главы города Тобольска. «Проработав с ней много лет, не сомневаюсь, что профессионализм и богатый опыт Яны Степановны позволят ей быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно исполнять возложенные на нее обязанности»,— сообщил Максим Афанасьев, ранее он являлся мэром Тобольска.

Глава Тюмени отметил, что в 2026 году запланировано большое количество мероприятий, и под руководством нового управленца в лице госпожи Зубовой социальная политика города «выйдет на качественно новый уровень».