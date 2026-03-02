Губернатор Приамурья подарил Путину книгу об операции дальневосточных чекистов

Губернатор Амурской области Василий Орлов принес на встречу в Кремле с президентом Владимиром Путиным книгу «Дело "Маки-Мираж"» Николая Чумакова. «Маки-Мираж» — операция дальневосточного представительства Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) против японской разведки, развернувшаяся с 1924 по 1937 год.

Книгу видно на официальных фотографиях с приема в Кремле. При этом в стенограмме встречи президента с губернатором она не упоминается.

«Маки-Мираж» была рассекречена в начале 2000-х годов хабаровским краевым управлением ФСБ. Василий Орлов ранее упоминал ее в Telegram-канале: «Наша ключевая задача – донести правду до молодежи об уникальных операциях в Амурской области, таких как "Маки Мираж", которые предотвратили атаку Японии на СССР».

О том, что «Маки-Мираж» была направлена на предотвращение нападения Японии на СССР, ранее сообщала «Комсомольская правда» (КП). По информации издания, основной целью операции было введение в заблуждение японского военного руководства относительно мощи советских боевых подразделений на Дальнем Востоке: якобы там сосредоточены колоссальные военные силы. КП также писала о том, что к операции был привлечен и советский шпион Рихард Зорге, которого Владимир Путин называл своим детским примером для подражания.

В публикации «Вестника Дальневосточного отделения Российской академии наук» о «Маки-Мираж», вышедшей в 2008 году, однако, нет никаких упоминаний ни Рихарда Зорге, ни предотвращения японского нападения. В ней идет речь о работе советских резидентур в Маньчжурии по выманиванию у Японии денег и разоблачению японских агентов в Советском Союзе. Согласно российской онлайн-энциклопедии «Рувики», сотрудники разведки, участвовавшие в операции, впоследствии были репрессированы и «почти все» — расстреляны к 1938 году.

