Глава Приамурья Орлов рассказал Путину о значении безвиза с Китаем для региона

Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова. Глава региона рассказал президенту о том, как много получает регион от участия в его судьбе федерального центра: от газоперерабатывающих заводов «Газпрома» и «СИБУРа» до космодрома «Восточный» и наращивания взаимодействия с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Свой доклад президенту господин Орлов начал с успехов в сельском хозяйстве: «Мы ежегодно ставим рекорды по урожайности. В частности, в 2025 году очередной рекорд – 2 млн 200 тыс. по зерновым и по сое». Здесь Владимир Путин отметил, что его данные несколько отличаются: «У меня в документах снижение уровня сельхозпроизводства»,— но губернатора настаивал, что в подшефном ему регионе каждый год отмечается рост и новый рекорд. Он также акцентировал внимание на том, как область добывает свои агропромышленные результаты, а именно — чьими руками. «У нас уже шесть лет как запрещена полностью иностранная рабочая сила, причем и дальнее зарубежье, и ближнее»,— эту практику Василий Орлов назвал уникальной для России.

Глава Приамурья также рассказал о газоперерабатывающих заводах «СИБУРа» и «Газпрома». Помимо привлеченных в их строительство инвестиций, губернатор отметил усилия компаний в реализации социальных программ. По словам господина Орлова, был существенно облагорожен город Свободный. Отстраивается город Циолковский, основанный для обслуживания космодрома «Восточный».

На облик Благовещенская, столицы Амурской области, добавил господин Орлов, положительно влияет развитие российско-китайских отношений. Уже весной местные власти рассчитывают запустить канатную дорогу в Китай через реку Амур. Губернатор подчеркнул для президента, что огромную роль в укреплении международной значимости Приамурья сыграло поручение последнего об отмене виз с КНР. «Для нас это серьезное окно возможностей, поэтому уверен, что мы постараемся его полноценно реализовать, так сказать, на благо Родины»,— пообещал глава региона. Он заметил, что над привлечением туристов в Благовещенске работают усиленно. Одной из точек их притяжения, уточнил Василий Орлов, стал светомузыкальный фонтан на 2,7 тыс. струй.

Получив в свой адрес общие слова благодарности от губернатора, Владимир Путин ответил ему взаимностью. Глава государства выделил при этом конкретные поводы для похвалы: поддержка участников СВО и увеличение численности постоянного населения.

Степан Мельчаков