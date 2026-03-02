МИД РФ осудил атаки США и Израиля по гражданским объектам на Ближнем Востоке

США и Израиль стремятся не только сменить власть в Иране, но и сорвать процесс нормализации отношений между Исламской Республикой и арабскими странами, заявил МИД России. Ведомство осудило удар по школе в иранском Минабе и назвало недопустимыми любые атаки по гражданским объектам.

«Любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы и должны быть полностью исключены. Вновь настоятельно призываем стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. В этот же день ракетному удару подверглась школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Иранское агентство Tasnim сообщало о гибели 148 человек (сколько из них детей, не уточнялось). Американские и израильские военные заявили, что проверяют информацию об ударе по школе.

После гибели верховного лидера иранский КСИР начал ответную операцию, предполагающую атаки по американским военным объектам в странах региона. При этом повреждены оказались и гражданские объекты: международный аэропорт Дубая и отель Бурдж-эль-Араб, торговый порт Дукм в Омане, отель Crowne Plaza в Бахрейне. В ОАЭ в результате атак погибли три человека, 58 пострадали, в Катаре число пострадавших возросло до 20.

Лусине Баласян