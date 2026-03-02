На КМВ пройдет Северо-кавказский форум эффективности труда

Минеральные Воды 26–27 марта 2026 года станут площадкой для форума «Северный Кавказ. Практики по повышению производительности труда и инновационному развитию», сообщили в региональном минэке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министерство экономического развития Ставропольского края и Фонд содействия инновационному развитию организуют мероприятие в выставочном центре «МинводыЭКСПО». Федеральные и региональные ведомства, институты развития, технологические компании и бизнес из СКФО соберутся для обсуждения роста производительности и технологического суверенитета.

Министр Антон Доронин обозначил повестку. Первый день охватит политику технологического лидерства, меры господдержки бизнеса и защиту интеллектуальной собственности. Участники разберут практики повышения производительности в промышленности, АПК и туризме, а также инновации в госуправлении, здравоохранении и образовании. Второй день участники посвятят визитам на предприятия края, где бережливые технологии уже повысили эффективность производства.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» через программу «Производительность труда» подключил в Ставропольском крае свыше 100 предприятий. Компании наращивают выпуск продукции и выручку без новых вложений за счет экспертных консультаций и финансовых стимулов. Проект работает с 2019 года и ставит цель ежегодного прироста производительности не менее 5% на средних и крупных предприятиях несырьевых секторов.

Форум ориентируют на практические инструменты. Эксперты из СКФО представят кейсы инноваций и технологического предпринимательства. Бизнес получит прямой диалог с властями и институтами развития.

Станислав Маслаков