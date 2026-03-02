«Биннофарм Групп» приняла участие в VIII зимней Спартакиаде АФК «Система», объединившей около 3 тыс. сотрудников и членов их семей из 20 компаний.

Соревнования проходили в течение двух дней на площадках Москвы и Московской области. Участники состязались в десяти дисциплинах, включая лыжные гонки, керлинг, хоккей, практическую стрельбу, подледную рыбалку и семейные старты. Команду «Биннофарм Групп» представили 36 участников. В состав сборной вошли представители корпоративного офиса, производственных площадок «Биннофарм», «Алиум», «Ниармедик Фарма», а также НИЦ «Алиум».

По итогам Спартакиады «Биннофарм Групп» набрала 134 балла и заняла пятое место среди 20 команд, а также четвертое место в своем дивизионе. Детская команда «Биннофарм Групп» заняла третье место в общекомандном зачете, подтвердив, что спортивный дух и командность объединяют разные поколения.

«Участие в Спартакиаде стало для сотрудников „Биннофарм Групп“ возможностью укрепить межкомандные связи, поддержать корпоративные ценности и провести время с семьями в атмосфере спортивного праздника. Компания традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие культуры здорового образа жизни. Спартакиады АФК „Система“ ежегодно объединяют сотрудников наших площадок и дают возможность почувствовать себя единой силой», — отмечает директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп» Алла Громова.

Спартакиада АФК «Система» проводится более 20 лет и объединяет компании из различных отраслей — от телекоммуникаций и цифровых сервисов до фармацевтики и медицины.

ООО «Биннофарм Групп»