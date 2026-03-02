Расистов лишают прикрытия

Международная федерация футбола (FIFA) намерена в ближайшее время внести в правила корректировку, согласно которой игрокам будет запрещено прикрывать рот во время общения с футболистами команды-соперницы. Новшество уже прозвали «правилом Винисиуса». Жалоба бразильского форварда «Реала» на то, что игрок «Бенфики» Джанлука Престианни нанес ему расистское оскорбление, прикрыв предварительно рот майкой, и вынудила футбольные власти действовать. Настроены они решительно. Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что игроков, прикрывающих рот, следует удалять с поля. Изменения в правилах могут вступить в силу уже во время чемпионата мира, стартующего 11 июня.

Президент FIFA Джанни Инфантино высказался по поводу скандала, разразившегося в середине февраля во время первого матча раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0). Тогда автор единственного гола в матче Винисиус, по его словам, подвергся расистской атаке со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни. Аргентинец, по утверждению бразильца, назвал его обезьяной. Правда, доказать это чрезвычайно трудно, поскольку Престианни предусмотрительно прикрыл рот майкой. Аргентинец уже получил предварительную дисквалификацию на один матч (он пропустил ответную встречу с «Реалом», который по сумме двух матчей прошел дальше), а если его вина будет доказана, Престианни грозит отлучение до десяти игр.

Учитывая резонанс случившегося, FIFA, похоже, намерена действовать жестко, чтобы не допускать таких историй в дальнейшем. «Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля»,— заявил Инфантино Sky News. При этом президент FIFA фактически анонсировал отказ от принципа презумпции невиновности. «Нам следует исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был. Зачем иначе нужно было бы прикрывать рот»,— отметил Джанни Инфантино.

Вопрос о запрете прикрывать рот рукой, который прозвали «правилом Винисиуса», уже успели обсудить на состоявшейся в конце прошлой недели генеральной ассамблее Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). IFAB — это структура, как раз отвечающая за изменения правил игры (четыре голоса в ней принадлежат национальным федерациям Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, еще четыре закреплены за FIFA).

Как утверждает испанское издание AS, наказывать предлагается не только за прикрытие рта майкой, а еще и рукой или объектами (мячом, например).

По словам генерального директора Ассоциации футбола Англии (FA) Марка Буллингема, «существует совсем немного обстоятельств, вынуждающих игрока прикрывать рот во время общения, пусть и конфронтационного, с соперником». Однако, полагает он, нужно все хорошо продумать, чтобы вместо решения проблемы не создать новую. «Нужно провести обширные консультации, и это непростой процесс. Но мы настроены на то, чтобы внедрить новое правило как можно быстрее»,— заявил он после заседания IFAB. При этом господин Буллингем не уточнил, о каком, собственно, наказании может идти речь для нарушителей «правила Винисиуса».

О сложностях, с которыми FIFA может столкнуться при внедрении нового правила, фактически предлагаемого Джанни Инфантино отказа от презумпции невиновности, порассуждал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью. Он подвергся жесткой критике за то, что не осудил поведение своего футболиста и сказал, что Винисиус сам спровоцировал конфликт, неуважительно отпраздновав взятие ворот португальской команды. «Я просто хотел быть справедливым, не желая ни защищать своего игрока, ни нападать на его оппонента,— сказал португальский специалист на пресс-конференции.— Если будет доказано, что мой игрок действительно нанес другому расистское оскорбление, то карьера такого игрока при тренере Моуринью будет завершена. Если игрок виновен, я никогда не будут относиться к нему как прежде. Но как видите, тут слишком много "если". И я, конечно, не юрист, но и не неуч. Насколько я знаю, презумпция невиновности все еще относится к естественным правам человека. Не правда, ли?!»

Александр Петров