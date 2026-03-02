Трамп разочарован нерешительностью Стармера во время операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что «крайне разочарован» в премьер-министре Великобритании Кире Стармере, так как тот долго не хотел давать США доступ к британским авиабазам для ударов по Ирану. Об этом господин Трамп сказал в интервью The Telegraph.

Речь идет прежде всего о британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. Власти Великобритании первоначально отказывали США, мотивируя это нормами международного права. Однако в итоге вечером 1 марта господин Стармер дал доступ к Диего-Гарсии и базе Фэрфорд в Англии, правда оговорив их использование предотвращением нападений Тегерана на британцев и других граждан на Ближнем Востоке.

Господин Трамп, говоря о первоначальном отказе, заявил: «Такого не случалось между нашими странами раньше». Кроме того, по его мнению, изменение решения господином Стармером заняло слишком много времени.

Яна Рождественская