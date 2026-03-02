Средняя зарплата в Ленобласти в реальном выражении выросла на 6,2% за 2025 год

По итогам 2025 года средняя номинальная заработная плата в Ленинградской области составила 94 348 рублей, что составляет 116,3% по сравнению с предыдущим годом. При этом реальный рост составил 6,2%, сообщил вице-губернатор региона Егор Мищеряков в ходе совещания об экономических итогах прошедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уровень безработицы на 2 марта составил 0,23% — сохраняется рекордный минимум. Оборот розничной торговли в области за год прибавил 4,8% при росте на 2,6% в среднем по стране.

Объем инвестиций, по оперативным данным, вырос в 1,3 раза и достиг 1,6 трлн рублей, что является историческим максимумом. Индекс ВРП к 2024 году составил 101,9%, что на 0,9% определило средний рост по РФ.

«Что касается оценки ситуации в промышленности. С учётом изменившейся структуры производства в России Росстатом принято решение пересчитать индекс промышленного производства, опираясь на так называемую корзину товаров на уровне 2023 года, а не 2018, как считалось ранее. В этой связи до апреля текущего года мы увидим обновленные цифры по ИПП Ленобласти за последние 5 лет»,— отметил господин Мищеряков.

Артемий Чулков