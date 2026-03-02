В Дербенте из-за скачка давления взорвался газ в 35 домах и квартирах

В Дербенте из-за резкого повышения давления в сети произошли утечки и воспламенение газа в нескольких домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 4 утра в службу 112 начали звонить жители квартир и домов с сообщениями о запахе газа, хлопках и возгораниях. Всего сообщения поступили от людей, живущих по 35 адресам: на улицах Оскара, 345-й ДСД, генерала Сеидова, Расулбекова, Ярагского, Офицерской и Градостроительной. Причиной инцидентов стал скачок давления в газораспределительной системе»,— уточнили в мэрии.

О пострадавших не сообщается, но в нескольких домах и квартирах выбиты стекла, огонь повредил имущество.

Сейчас на газораспределительной станции и в домах пострадавших жителей идут аварийно-восстановительные работы. Специалисты администрации города оценивают ущерб.

«Газоснабжение планируется возобновить около 15:00»,— добавили в администрации.

Прокуратура Дагестана начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.

