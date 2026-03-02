Ввод в эксплуатацию круизного теплохода «Николай Жарков» перенесли на лето

Срок передачи круизного теплохода «Николай Жарков» заказчику — ООО «ВодоходЪ» перенесен на два месяца. В связи с этим рейсы, запланированные до 1 июня 2026 года, отменяются, сообщили в пресс-службе судоходной компании 2 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Изменение сроков поясняют необходимостью дополнительных пуско-наладочных работ и невозможностью ходовых испытаний в связи с погодными условиями и ледовой обстановкой в районе судостроительного завода «Красное Сормово».

Туристам предложат перенести круиз на другие теплоходы и направления или вернуть деньги. В компании добавили, что из-за повышенной угрозы безопасности судоходства в Черном море южные маршруты теплохода с заходом в Сочи будут изменены.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Николай Жарков» — это головное судно проекта «Карелия». Изначально его планировали запустить в навигацию в 2025 году, но сроки перенесли. В июле прошлого года при спуске теплохода на воду сроком ввода в эксплуатацию называли весну 2026 года.

Галина Шамберина