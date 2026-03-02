В Чувашии возбудили дело по факту гибели двух жительниц при сходе снега
В Чувашии возбудили уголовное дело после гибели двух местных жительниц при сходе снега с крыши частного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По версии следствия, 1 марта 2026 года при очистке крыши частного дома в выселке Атмень произошел сход снега. Под завалами оказались две женщины 1956 и 1969 годов рождения, которые от полученных травм скончались на месте.
Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Ранее сообщалось, что председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела.