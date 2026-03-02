Бастрыкину доложат о гибели двух жительниц Чувашии
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах гибели двух жительниц Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в населенном пункте Атмень Аликовского муниципального округа, где на женщин с крыши частного жилого дома сошел снег.
Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Главе СКР доложат о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.