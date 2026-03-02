Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах гибели двух жительниц Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о гибели двух жительниц Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о гибели двух жительниц Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в населенном пункте Атмень Аликовского муниципального округа, где на женщин с крыши частного жилого дома сошел снег.

Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Главе СКР доложат о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Анна Кайдалова